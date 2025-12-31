Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 yılı aşkın sektör deneyimiyle büyümesini sürdürmeye devam eden Aksa Doğalgaz, operasyonel kapasitesini artırırken sektördeki liderliğini daha da güçlendirdi.

Adapazarı'nda faaliyet gösteren ve Erdem Holding bünyesinde bulunan AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ'nin satın alma ve devir sürecini tamamlayan Aksa Doğalgaz, bu adımla doğal gaz dağıtımında üstlendiği sorumluluğu daha geniş coğrafyada ve daha büyük operasyonel yapı içinde sürdürecek.

Türkiye genelinde 73 lisans bölgesinin 24'ünde faaliyet gösteren Aksa Doğalgaz, genişleyen faaliyet alanında da müşteri memnuniyeti odaklı, güvenli ve kesintisiz doğal gaz arzını temel yaklaşımı olarak konumlandırmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Kazancı Holding'in yarım asrı aşan geçmişi ve tecrübesinden aldığı güçle büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, AGDAŞ'ın bünyeye katılmasıyla şirketin ölçek, kapsama alanı ve operasyonel derinlik açısından yeni bir faza geçtiğini vurguladı.

Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 30 il, 367 ilçe ve beldede 8,3 milyon abonemize doğal gazı güvenle ulaştırıyoruz. 72 bin 500 kilometreye ulaşan şebekemiz, dünyanın çevresini yaklaşık iki kez dolaşabilecek büyüklüğe erişmiş durumda. Önceliğimiz altyapı güvenliği, verimlilik ve müşteri memnuniyetini entegre biçimde yöneten, sürdürülebilir değer yaratımını esas alan bir yönetim anlayışını sürdürmek. Uzun vadeli yatırım perspektifimiz, güçlü yönetişim yapımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla Türkiye’nin enerji altyapısına kalıcı değer katmaya devam edeceğiz."

(AA)