Yeni yıl tatili dolayısıyla işlem günlerinin azaldığı haftada likidite sınırlı kalırken, yatırımcılar 2025 yılını ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların gelecek yıla ilişkin para politikası yol haritasına verdiği sinyallerle kapatıyor.

Fed’in 2026 yılında atacağı adımlara ilişkin mesajlar içeren tutanaklar, özellikle yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen toplantılarda gözlenen Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarının aralık toplantısında da sürdüğünü ortaya koydu.

Tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin aralık ayındaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiğini, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde olduğunu gösterdi.

Asya tarafında ise karışık seyir öne çıkarken, Çin’de açıklanan veriler ülkede ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin’de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede hizmet sektörü PMI verisi de 50,2 ile tahminleri aşarken, bileşik PMI 50,1 ile kritik eşik olan 50 seviyesinin üzerinde kaldı.

Bu gelişmelerle Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 3.969 puandan işlem görürken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi günü önceki kapanışına göre yüzde 0,9 düşüşle 25.606 puandan tamamladı.

Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,5 yükselişle 85.069 puanda seyrederken, Japonya ve Güney Kore’de yılbaşı tatili nedeniyle işlemler gerçekleşmiyor.

(AA)