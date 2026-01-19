Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 79,36 puan artarak 12.747,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 72,20 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.740,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.700,33 puanı, en yüksek 12.837,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puandan tamamladı.

HİZMETLER ENDEKSİ NEGATİF AYRIŞTI

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 98,65 puan ve yüzde 0,71 artışla 14.016,64 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,78, mali endeks yüzde 1,70 ve sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 668,4 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 668,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 6 milyon 585 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,1640, satışta 43,3370 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0582, satışta 43,2307 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640 sterlin/dolar paritesi 1,3422 ve dolar/yen paritesi 157,896 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 63,6 dolardan işlem görüyor.

(AA)