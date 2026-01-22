Yatırımcıların güvenli limanı altın, 22 Ocak 2026 Perşembe gününe hareketli başladı. Bir önceki seansta rekor seviyeleri zorlayan sarı metal, küresel siyasetten gelen sürpriz haberlerle fren yaptı.

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin ana nedeni, Washington hattından gelen kritik açıklamalar oldu.

ABD Başkanı Trump’ın, uzun süredir tartışılan Grönland konusunda NATO ile bir "çerçeve mutabakatına" varıldığını resmen duyurması jeopolitik tansiyonu düşürdü.

Buna ek olarak, Trump yönetiminin 8 Avrupa ülkesi için planlanan ek gümrük vergilerini geri çektiğini açıklaması, piyasalarda bahar havası estirdi.

Bu gelişmelerle birlikte küresel risk iştahı artarken, yatırımcılar rotayı hisse senetleri ve kripto varlıklara çevirdi. Bu durum, altının ons fiyatında baskı yarattı.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (22 OCAK 2026)

22 Ocak Perşembe günü saat 07.20 itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel satış fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 6.677 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.199TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.399 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.949 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.626 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.798 dolar