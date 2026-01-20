ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde sert satış dalgası yaşanıyor. Apple, Nvidia, Amazon ve Google hisseleri aynı gün içinde belirgin değer kayıpları yaşarken, Nasdaq endeksindeki düşüş de hareketin şirket bazlı değil, piyasa genelinde olduğunu gösteriyor. Son aylarda yükseliş trendinin lokomotifi olan büyük teknoloji hisselerinde görülen bu geri çekilme, piyasalarda “kâr realizasyonu mu geliyor, yoksa daha derin bir düzeltmenin başlangıcı mı?” sorularını öne çıkardı.

Mevcut tablo, tekil şirket haberlerinden ziyade; endeks bazlı satışlar, fon pozisyon azaltımları ve risk iştahındaki geçici zayıflama ile açıklanıyor. Bu nedenle grafikler, yatırımcılar açısından her hisse özelinde kritik teknik seviyelerin yeniden test edildiği bir sürece işaret ediyor.

Apple (AAPL) grafiği ne anlatıyor?

Apple hissesi uzun süredir yükselen kanal içinde hareket ediyordu. Son düşüşle birlikte fiyat, kanal orta bandının ve kısa vadeli yükselen trend çizgisinin altına sarkmış durumda. Grafikte öne çıkan tablo şunu gösteriyor: Apple, son yükseliş dalgasında test edilen zirve bölgesinden sert şekilde geri çekildi ve ara destek alanına doğru yöneldi. Bu bölge, geçmişte hem direnç hem destek olarak çalışmış kritik bir bant.

Teknik açıdan bakıldığında:



Ana yükseliş kanalı henüz bozulmuş değil.

Ancak kısa vadeli momentum zayıflamış durumda.

Tepkilerin zayıf kalması halinde alt kanal bandına doğru baskı artabilir.

Bu görünüm, Apple’da yaşanan hareketin şirket özelinden çok, genel piyasa satışının bir yansıması olduğunu gösteriyor.

Nvidia (NVDA) grafiği ne anlatıyor?

Nvidia cephesinde düşüş, daha net bir “kâr realizasyonu” karakteri taşıyor. Hisse, uzun süredir yükselen kanalın üst bandına yakın bölgelerde fiyatlanıyordu. Son geri çekilme ile birlikte fiyat, kanal içindeki orta bölgeye doğru çekildi ve daha önce yatay destek olarak çalışan seviyeler yeniden test edilmeye başlandı.

Grafik şu mesajı veriyor:



Uzun vadeli yükselen trend hâlâ korunuyor.

Ancak zirve sonrası oluşan sıkışma, aşağı yönlü çözülmüş durumda.

Hacimli satışların devam etmesi halinde alt kanal bölgesi gündeme gelebilir.

Nvidia’daki bu tablo, yapay zeka hisselerinde fonların pozisyon küçültmeye başladığı dönemlere özgü tipik bir düzeltme yapısına benziyor.

Amazon (AMZN) grafiği ne anlatıyor?

Amazon hissesi, son aylarda yükselen kanal içinde daha yatay ve dalgalı bir yapı oluşturmuştu. Son düşüşle birlikte fiyat, kanal orta çizgisi ile yatay destek bandı arasına sıkışmış durumda. Grafikte öne çıkan unsur, daha önce birkaç kez test edilen güçlü yatay alanın yeniden gündeme gelmesi.

Teknik görünüm açısından:



Bu bölge, Amazon için kısa vadeli yön tayin alanı.

Üzerinde kalındığı sürece düşüşler düzeltme olarak okunur.

Aşağı kırılması halinde, kanal alt bandına doğru hareket riski artar.

Amazon’daki zayıflık, hem teknoloji tarafındaki satışlardan hem de tüketim temalı hisselerde artan temkinli duruştan besleniyor.

Google (GOOG) grafiği ne anlatıyor?

Google hissesi, dört hisse arasında teknik olarak görece daha güçlü duran grafiklerden biri. Fiyat hâlâ yükselen kanalın üst bölgesine yakın seyrediyor. Ancak son mum yapıları, ivmenin zayıfladığını ve zirve bölgesinde kararsızlık oluştuğunu gösteriyor.

Grafik şu noktaya işaret ediyor:



Ana trend yukarı.

Fiyat, uzun vadeli yükselen yapıdan henüz kopmuş değil.

Buna karşın, zirve bölgesinde oluşan dalgalanma, kısa vadeli düzeltme riskinin arttığını gösteriyor.

Google’daki geri çekilme, trend bozulmasından çok, güçlü yükseliş sonrası dengeleme hareketi görünümünde.

Genel tablo ne söylüyor?

Dört hissede de ortak nokta net: Satışlar şirket özelinde değil, piyasa genelinde. Bu tür günler genellikle: büyük fonların teknoloji ağırlığını düşürdüğü, algoritmik işlemlerin endeks yönlü çalıştığı, kâr yazmış pozisyonların kapatıldığı dönemlere denk gelir. Mevcut görünüm, şimdilik bir “hikâye bozulması”ndan çok, yükseliş trendi içindeki sert bir düzeltme karakteri taşıyor.

Nasdaq neden düşüyor? Trump’ın 'Grönland' resti piyasaları altına üstüne getirdi

Sıkça sorulan sorular

Bu düşüşler kriz mi?

Mevcut tabloda şirket bazlı bir kriz sinyali bulunmuyor. Görüntü, piyasa geneli risk azaltma ve kâr realizasyonu yönünde.

Teknoloji hisselerinde trend bitti mi?

Grafikler ana yükseliş trendlerinin henüz bozulmadığını gösteriyor. Tartışılan konu yön değil, hız ve ara düzeltmenin boyutu.

Bu hareket alım fırsatı mı?

Bu tür sert satış günleri orta ve uzun vadeli yatırımcılar için genellikle kademeli alım alanlarının oluştuğu dönemler olur. Ancak kısa vadede volatilite ve aşağı yönlü risk devam edebilir.

Bundan sonra ne izlenmeli?

Nasdaq endeksinin ana destek bölgeleri, tahvil faizlerinin yönü ve satış sonrası gelecek hacimli tepkiler belirleyici olacak.

Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde işlemler yüksek risk içerir. Burada yer alan değerlendirmeler genel piyasa görünümüne dayalıdır. Her yatırımcı, kendi risk profiline uygun kararları kendi araştırmasına göre vermelidir.