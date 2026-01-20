ABD borsalarında hafta başında yaşanan sert satış dalgası derinleşerek devam ediyor. Teknoloji endeksi Nasdaq, Başkan Trump’ın Grönland konusundaki taleplerine karşı çıkan Avrupa Birliği ülkelerine yönelik yeni gümrük vergisi hamlesiyle birlikte günlük bazda yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.

Satış Baskısı Derinleşiyor: Nasdaq 23 Bin Sınırında

Güne satıcılı başlayan New York borsasında Nasdaq Composite endeksi, TSİ akşam saatlerinde kayıplarını artırarak 23.038,46 puana geriledi. Günlük kaybı 476 puanı aşan endekste, özellikle çip üreticileri ve yazılım devlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlar dikkat çekiyor. Veriler, endeksin gün içindeki en düşük seviyesine gerilediğini ve teknik olarak kritik destek noktalarının altına sarktığını gösteriyor.

New York borsası güne sert düşüşle başladı

Krizin Nedeni: Trump’ın Tavizsiz Gümrük Politikası

Piyasalardaki bu ani çöküşün ana tetikleyicisi olarak Başkan Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük vergisi tehditleri gösteriliyor. Trump, Grönland’ın satın alınması ve stratejik konumu üzerindeki taleplerine destek vermeyen Avrupa ülkelerine karşı gümrük tarifelerini yükseltme konusunda kararlı olduğunu yineledi.

BEYAZ Saray’dan gelen açıklamalar, özellikle otomotiv ve yüksek teknoloji ürünlerini HEDEF alan ek vergilerin kısa sürede devreye alınacağına işaret ediyor. Analistler, bu durumun küresel bir ticaret savaşını (Ticaret Savaşı 2.0) tetikleme riskinin piyasalar tarafından fiyatlanmaya başladığını belirtiyor.

Teknoloji Hisseleri ve Güvenli Liman Arayışı

Küresel tedarik zincirlerinin bu yeni gerilimden doğrudan etkileneceği endişesi, Nasdaq’ta işlem gören dev teknoloji şirketlerini doğrudan vurdu. Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçtığı gözlemlenirken, sermayenin daha güvenli liman olarak görülen varlıklara kaydığı izleniyor.

Ekonomi uzmanları, Trump yönetiminin AB ile olan bu gerginliği tırmandırması durumunda, satış baskısının diğer küresel endekslere de sirayet edebileceği uyarısında bulunuyor. Gözler şimdi Avrupa Birliği kanadından gelecek resmi yanıt ve ABD tarafındaki olası yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.