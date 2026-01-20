Açılışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,29 azalarak 48.723,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,34 azalışla 6.846,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,72 kayıpla 23.110,30 puana indi.

ABD'de dün "Martin Luther King Jr. Günü" dolayısıyla işleme kapalı olan pay piyasaları, haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Jeopolitik riskler ve ticari gerilimler piyasalarda risk algısının yükselmesine yol açtı.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildiren Trump, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Trump, bu tarifelerin ABD'nin Grönland'ı satın almasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağını belirtmişti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verileri, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Tüketici Güven Endeksi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından izlediği enflasyon göstergelerinden Kişisel Tüketim Harcamaları verileri yatırımcıların odağında olacak.

ABD'de bilanço sezonu da hız kazanırken, Netflix'in bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacağı finansal sonuçlar ile Intel'in perşembe günü yayımlayacağı bilançosu takip edilecek.

Öte yandan, mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın yeni Fed başkanını gelecek hafta açıklayabileceğini söyledi.

