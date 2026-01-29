Şirketin sadece kârı değil, ciro ve operasyonel hacmi de daralma sinyalleri veriyor:

• Gelir Daralması: Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 25,7 milyar dolar olan gelir, yüzde 3 azalışla 24,9 milyar dolara düştü. 2025 yılının tamamında ise toplam gelir 94,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

• Teslimat Şoku: Tesla’nın küresel araç teslimatları dördüncü çeyrekte yüzde 15,6 gibi çift haneli bir düşüşle 418 bin 227 adede geriledi.

Üretim bandındaki yavaşlama ise yıllık bazda yüzde 5,5 olarak kaydedildi.

• Hisse Başına Kazanç: Yatırımcılar için kritik bir gösterge olan hisse başına kâr, 60 sentten 24 sente kadar geriledi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE AMA...

İlginç bir detay olarak, Tesla’nın bu sert düşüşüne rağmen elde ettiği sonuçlar analistlerin "karamsar" beklentilerinin bir miktar üzerinde kaldı.

Ancak yıllık bazdaki kar kaybının yüzde 46 seviyesine ulaşması (yıllık toplam 3,8 milyar dolar kar), piyasalardaki endişeyi diri tutuyor.

STRATEJİK ROTA: YAPAY ZEKA VE ROBOTİK YATIRIMLARI

Tesla, otomotiv satışlarındaki bu durgunluğu aşmak için rotasını teknoloji yatırımlarına kırmış durumda.

Şirketten yapılan açıklamada, geleceğin otonom robotlar ve temiz enerji altyapısında olduğu vurgulandı. Bu vizyonun en somut adımı olarak Tesla, 16 Ocak'ta Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI’dan 2 milyar dolarlık hisse alımı için masaya oturduğunu duyurdu.

Tesla, 2025'i "üretim ve satış odaklı bir dev"den, "yapay zeka ve altyapı odaklı bir teknoloji şirketi"ne dönüşmenin sancılarını çekerek kapattı. 2026, bu devasa AI yatırımlarının meyve verip vermeyeceğini belirleyecek kritik bir yıl olacak.