Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yılda iki kez enflasyon farkı doğrultusunda zam alıyor. Aralık 2025 enflasyonunun netleşmesiyle birlikte ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 18,60 oranında artırıldı. Bu artışlara ek olarak 1.000 TL seyyanen zam farkı da

ödemelere yansıtıldı.

Ocak 2026 enflasyon verisinin açıklanmasıyla, temmuz ayında yapılacak yeni zam oranlarının ilk göstergesi de ortaya çıkmış oldu. Zamlı maaşların ve fark ödemelerinin hesaplara yatırılmasının ardından, gözler yılın ilk enflasyon verisinin temmuz artışına etkisine çevrildi.

Enflasyonda ocak karnesi netleşti: TÜİK verileri beklentileri aştı!

EN DÜŞÜK MAAŞLAR YÜKSELDİ

Yapılan son düzenleme sonrasında en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL'ye yükseldi. En düşük memur emeklisinin aylığı 27 bin 889 TL olurken, en düşük emekli maaşı da 20 bin TL seviyesine çıktı. Zamlı maaşlar ve oluşan fark ödemeleri kamu çalışanlarının hesaplarına yatırıldı.

MEMUR MAAŞLARI ZAMMI

Toplu sözleşme hükümlerine göre, 2026 yılının ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında zam uygulanacak. Enflasyonun bu oranın üzerinde gerçekleşmesi halinde, oluşacak fark maaşlara ilave edilecek. Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84 olarak kaydedilirken, yıl başında uygulanan 1.000 TL'lik seyyanen artış temmuz döneminde tekrar edilmeyecek.

EMEKLİ MAAŞLARI ZAMLARI

Ocak 2026 enflasyon verisinin açıklanmasıyla, Temmuz 2026'da emeklilere yapılacak zam oranlarının hesaplanmasında aylık yüzde 4,84'lük oran şimdiden kesinleşmiş oldu. Bu oran, yılın ilk yarısındaki toplam enflasyon verileriyle birlikte temmuz zammının şekillenmesinde belirleyici olacak.