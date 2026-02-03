MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş., dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kritik bir finansal hamleyi kamuoyuna duyurdu. Şirket yönetim kurulu, 50 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, mevcut çıkarılmış sermayesini toplam 15 milyon TL satış hasılatı elde edecek şekilde artırma kararı aldı.

ORTAKLIK YAPISINDA ÜMİT GÜMÜŞ DETAYI

Tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek yeni paylar, mevcut hissedarların rüçhan (yeni pay alma) hakları tamamen kısıtlanarak, halka arz edilmeksizin doğrudan Ümit Gümüş’e satılacak. Borsa İstanbul’un "Toptan Alış Satış İşlemleri Prosedürü" çerçevesinde belirlenecek bir fiyatla gerçekleştirilecek bu işlem için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapılacak.

Şirket, bu operasyonla hem özkaynaklarını güçlendirmeyi hem de sermaye yapısını daha dinamik bir hale getirmeyi hedefliyor. Sürecin aracılık işlemlerini ise Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütecek.

HİSSELER TAVAN OLDU

Sermaye artırımı haberi, Borsa İstanbul’da işlem gören MMCAS payları üzerinde doping etkisi yarattı. Güne 96,75 TL seviyesinden başlayan hisseler, gelen yoğun alımlarla birlikte kısa sürede yükselişe geçti.

TSI 12:55 itibarıyla yüzde 9,99 oranında prim yapan hisseler, 106,20 TL fiyat seviyesine ulaşarak tavan fiyattan işlem görmeye başladı. Yatırımcıların, tahsisli sermaye artırımı yoluyla şirkete girecek olan taze nakit girişini pozitif bir gelişme olarak fiyatladığı görülüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.