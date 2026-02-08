Dolar ve Euro kurundaki dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar "Bugün dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken, 8 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla güncel döviz kurları merak konusu oldu. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarındaki değişim, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor.

'1 dolar kaç TL' ve '1 euro kaç TL' soruları sıklıkla döviz yatırımcısının odak noktasında bulunuyor. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 08:09 itibarıyla 43,5987 (alış) 43,6062 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,5675 TL (alış) 51,6046 (satış) seviyelerinde seyrediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 43,60 43,61 % 0.16 23:59
Euro 51,57 51,60 % 0.37 23:59
İngiliz Sterlini 59,40 59,46 % 0.61 23:59
Avustralya Doları 30,60 30,61 % 1.24 23:59
İsviçre Frangı 56,22 56,25 % 0.53 23:59
Rus Rublesi 0,57 0,57 % -0.17 23:40
Çin Yuanı 6,29 6,29 % 0.3 23:59
İsveç Kronu 4,83 4,84 % 0.61 23:59
