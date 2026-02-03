Rubenis Tekstil'in açıklamasına göre, 250 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 12 milyar TL'ye yükseltilmesi ve bu tavanın 2030 yılı sonuna kadar geçerli olması, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulundu.

KAYITLI SERMAYE TAVANI 12 MİLYAR TL OLACAK

Alınan onayla birlikte, Rubenis Tekstil'in kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL'den 12 milyar TL'ye çıkarılmasına resmen izin verilmiş oldu.

RUBNS HİSSESİ BUGÜN NE DURUMDA? HİSSELERDE TERS TEPKİ

RUBNS payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Saat 13.40 itibarıyla %-5,05 oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı 30,06 TL olarak işlem görüyor.