Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 artarak 49.086,29 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artışla 6.998,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kazançla 23.967,01 puana çıktı.

Yatırımcılar Fed'in açıklayacağı faiz kararı ile teknoloji şirketlerinin yayımlayacağı bilançoları beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmedeki tonlamasının da yakından takip edileceğini kaydetti.

Piyasaların kapanışının ardından ABD'li teknoloji develerinden Microsoft, Meta, Tesla ve IBM'in bilançolarını açıklayacağına işaret eden analistler, bu şirketlerin finansal sonuçlarının da piyasaların seyrini etkileyebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD dolarının çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, doların "harika" durumda olduğunu ifade etmişti.

Doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını belirten Trump, "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim." diye konuşmuştu.

Trump'ın açıklamaları sonrası, 95,6 seviyesinin altına inen ve yaklaşık 4 yılın en düşük değerini gören dolar endeksi, bugün ise hafif yükselerek 96,3 oldu.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri, satışlarında artış ve beklentilerin üzerinde gelir bildirmesi sonrasında yüzde 9'a yakın değer kazandı.

Hollandalı çip ekipmanı tedarikçisi ASML'nin güçlü finansal sonuçlar açıklaması ve Çin'in Nvidia'nın H200 çiplerinin satın alımını onayladığına dair haber sonrasında da çip şirketlerinin hisselerindeki yükseliş de dikkati çekti.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, ASML ile Micron Technology'nin hisseleri yaklaşık yüzde 2 ve Intel'in hisseleri yüzde 8'e yakın artış kaydetti.

Ayrıca, kurumsal yapısını sadeleştirme ve bürokrasiyi azaltma stratejisi kapsamında dünya genelinde yaklaşık 16 bin çalışanını daha işten çıkaracağını duyuran Amazon'un hisseleri de yüzde 1 civarında yükseldi.

Analistler, ABD'deki ticari ve mali gelişmelerin de yakından takip edildiğini belirterek, hükümetin tekrar kapanma riskinin artması ile olası ticaret gerilimlerinin piyasalarda bir baskı unsuru olduğuna işaret etti.

Öte yandan, 30 Ocak'ta "Melania" isimli belgesel filmi gösterime girecek olan ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, New York borsasının bugünkü açılış zilini çaldı.