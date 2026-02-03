Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in paylaştığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2026 yılının ilk ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,84 oranında yükseldi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonda ocak karnesi netleşti: TÜİK verileri beklentileri aştı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon gerçekleşmesine ilişkin değerlendirmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurların belirleyici olduğunu ifade etti.

"DEZENFLASYON POLİTİKALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu.

Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye geriledi.

Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı.

Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz.

Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz.