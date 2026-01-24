Akaryakıt fiyatlarında hareketli günler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarında üst üste yaşanan artışların ardından, bu kez benzin fiyatlarına zam haberi geldi. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam yapılması bekleniyor.

MOTORİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TABLOSU

Ocak ayının son haftasında motorin grubunda peş peşe fiyat artışları yaşanmıştı:

21 Ocak: 1 TL zam,

23 Ocak: 1,43 TL zam yapılmıştı.

GÜNCEL FİYATLAR NE DURUMDA?

Beklenen zam öncesinde büyükşehirlerdeki güncel benzin fiyatları şu şekilde seyrediyor:

İstanbul: 54,05 TL

Ankara: 54,96 TL

Salı günü gerçekleşmesi beklenen artışla birlikte, her iki ilde de benzin fiyatlarının yeni rekor seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: Ekonomim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERMahfi Eğilmez’den kritik analiz: Sadece vergi kaybı değil, sistemin kendisini çürütüyorMahfi Eğilmez’den kritik analiz: Sadece vergi kaybı değil, sistemin kendisini çürütüyor
PARTNEREnerji Bakanı Bayraktar, Libya Başbakanı ile görüştüEnerji Bakanı Bayraktar, Libya Başbakanı ile görüştü