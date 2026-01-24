Akaryakıt fiyatlarında hareketli günler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarında üst üste yaşanan artışların ardından, bu kez benzin fiyatlarına zam haberi geldi. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam yapılması bekleniyor.
MOTORİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN TABLOSU
Ocak ayının son haftasında motorin grubunda peş peşe fiyat artışları yaşanmıştı:
21 Ocak: 1 TL zam,
23 Ocak: 1,43 TL zam yapılmıştı.
GÜNCEL FİYATLAR NE DURUMDA?
Beklenen zam öncesinde büyükşehirlerdeki güncel benzin fiyatları şu şekilde seyrediyor:
İstanbul: 54,05 TL
Ankara: 54,96 TL
Salı günü gerçekleşmesi beklenen artışla birlikte, her iki ilde de benzin fiyatlarının yeni rekor seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.
