Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibi, 2026 yılına akaryakıt zamlarıyla girmeye hazırlanıyor. Enflasyonla mücadele ve bütçe disiplini kapsamında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, yeni yılın ilk ışıklarıyla birlikte istasyonlardaki fiyat tabelalarına yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNE ÇİFTE ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1 Ocak sabahından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorinin (mazot) litre fiyatına ise 1 lira 42 kuruş oranında artış yapılması öngörülüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların yanı sıra, maktu vergi tutarlarındaki güncelleme bu artışın temel nedenini oluşturuyor.

31 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni yıl zammı öncesinde, 31 Aralık Çarşamba günü itibarıyla üç büyük ildeki pompa fiyatları şu şekilde seyrediyor:

İstanbul’da Son Durum İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 51,87 TL, motorinin litresi 53,27 TL ve LPG'nin litresi 28,51 TL’den satılıyor. Anadolu yakasında ise fiyatlar benzinde 51,70 TL, motorinde 53,10 TL, LPG'de ise 27,88 TL olarak uygulanıyor.

Ankara ve İzmir Fiyatları Ankara’da benzin litre fiyatı 52,73 TL, motorin litre fiyatı 54,28 TL ve LPG litre fiyatı 28,40 TL seviyesinde bulunuyor. İzmir’de ise benzin 53,06 TL’den, motorin 54,62 TL’den, LPG ise 28,33 TL’den alıcı buluyor.

GÖZLER GECE YARISINDA

Vatandaşlar, zamlı tarifeden etkilenmemek için yılın son gününde istasyonlarda yoğunluk oluştururken, güncel fiyatların gece yarısından itibaren tüm illerde kademeli olarak güncellenmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatları; dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşulları nedeniyle iller ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.