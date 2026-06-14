Google Haberler

Motorinde salı günü 4,88 TL indirim bekleniyor. İndirimin pompaya 1,22 TL olarak yansıması beklenirken güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor.

Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum merak edilirken, motorin için indirim beklentisi gündeme geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine salı günü 4,88 TL indirim bekleniyor. Ancak söz konusu indirimden eşel mobil sistemi gereği kesinti yapılacak. Bu nedenle pompaya yansıması beklenen indirim tutarının 1,22 TL olacağı belirtiliyor.

Araç sahipleri salı gününü bekliyor! Motorine indirim geliyor, Görsel 1

14 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.03 TL
Motorin litre fiyatı: 66.41 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.25 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL

14 Haziran dolar ve euro kuru: Döviz piyasasında son rakamlar 14 Haziran dolar ve euro kuru: Döviz piyasasında son rakamlar

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Motorin litre fiyatı: 67.51 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL

Çeyrek altın 10 bin 263 TL! Altında hafta sonu fiyatları Çeyrek altın 10 bin 263 TL! Altında hafta sonu fiyatları

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.27 TL
Motorin litre fiyatı: 67.78 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.91
Gazyağı 68.71
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri fiyatları, vergi düzenlemeleri ve dağıtım maliyetleriyle birlikte değişiklik gösteriyor. Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirler ve ilçeler arasında da farklılık gösterebiliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis'te kritik hafta! 26 maddelik teklif görüşülecekMeclis'te kritik hafta! 26 maddelik teklif görüşülecek
TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı! Başvurular yarın başlıyorTOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı! Başvurular yarın başlıyor

Google Haberler