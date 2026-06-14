Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum merak edilirken, motorin için indirim beklentisi gündeme geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine salı günü 4,88 TL indirim bekleniyor. Ancak söz konusu indirimden eşel mobil sistemi gereği kesinti yapılacak. Bu nedenle pompaya yansıması beklenen indirim tutarının 1,22 TL olacağı belirtiliyor.

14 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.03 TL

Motorin litre fiyatı: 66.41 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.25 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Motorin litre fiyatı: 67.51 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.27 TL

Motorin litre fiyatı: 67.78 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri fiyatları, vergi düzenlemeleri ve dağıtım maliyetleriyle birlikte değişiklik gösteriyor. Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirler ve ilçeler arasında da farklılık gösterebiliyor.