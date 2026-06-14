Altın fiyatları 14 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasada altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, gram altın 6.276,26 TL alış ve 6.277,08 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Saat 09.11 itibarıyla çeyrek altın 10.263,02 TL, yarım altın 20.526,05 TL, tam altın ise 41.694,00 TL satış fiyatından alıcı buluyor. Ons altın tarafında ise alış fiyatı 4.218,22, satış fiyatı 4.220,43 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada gram altın alış fiyatı TSİ 09.11 itibarıyla 6.276,26 TL, satış fiyatı ise 6.277,08 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış fiyatı aynı saat itibarıyla 10.042,02 TL, satış fiyatı ise 10.263,02 TL seviyesinde bulunuyor.

YARIM, TAM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Yarım altın 09.11 itibarıyla 20.021,27 TL alış ve 20.526,05 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altın alış fiyatı 41.306,00 TL, satış fiyatı 41.694,00 TL olurken, cumhuriyet altını 40.168,07 TL alış ve 40.926,56 TL satış fiyatında bulunuyor.

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse altın 09.11 itibarıyla 102.899,00 TL'den alış ve 104.075,00 TL'den satış bandında seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Altın fiyatları, küresel piyasalarda ons altının seyri, döviz kurlarındaki hareketlilik, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerle birlikte yön buluyor. İç piyasada ise gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları hem yatırım hem de düğün sezonu nedeniyle yakından izleniyor.