TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin oldukça altında kalmasının ardından, Kuveyt Türk Yatırım Araştırma birimi yeni raporunu yayımladı. Raporda genel enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme olduğuna dikkat çekilirken, konut ve kira kalemlerindeki artış etkisine de vurgu yapıldı.

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma tarafından hazırlanan analizde, Kasım 2025’te aylık %0,87 olarak gerçekleşen enflasyonun, hem kurumun hem de piyasanın %1,30’luk beklentisinin belirgin şekilde altında kaldığı belirtildi. Yıllık enflasyonun %31,07 seviyesine gerilediği hatırlatılan raporda, Aralık ayı ve yıl sonu için güncel tahminler paylaşıldı.

Gıda Düşürdü, Konut ve Ulaştırma Yükseltti

Raporda, enflasyondaki hızlı düşüşün ana kaynağı olarak gıda fiyatları gösterildi. Taze meyve-sebze kaleminde %6,09, işlenmemiş gıdada %3,33’lük gerilemenin enflasyona 0,17 baz puan aşağı yönlü katkı sağladığı ifade edildi.

Ancak raporda "olumlu seyre rağmen" yukarı yönlü baskı yapan kalemlere de dikkat çekildi. Kuveyt Türk analistleri şu tespitte bulundu: "Buna karşın kira sözleşmeleri ve mevsimsel etkilerle konut grubu 0,29 baz puan, ulaştırma grubu ise 0,27 baz puan artış yönlü katkı yaptı."

Ayrıca hizmet enflasyonunun aylık %1,46 ile Ocak 2025’ten bu yana en zayıf artışı kaydettiği, üç aylık ortalamanın ise %2,85’ten %2,45’e düştüğü belirtildi.

Aralık Ayında Ne Bekleniyor?

Kuveyt Türk, Kasım verilerinin ardından Aralık ayı beklentilerini de revize etti. Öncü göstergelere dayandırılan hesaplamalara göre Aralık ayında enflasyonun aylık %0,60 – %0,80 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

Banka, bu gelişmeler doğrultusunda daha önce %31,8 olan yıl sonu enflasyon tahminini aşağı çekerek %30,50 – %30,80 aralığına güncelledi.

Merkez Bankası'ndan İndirim Beklentisi

Raporun sonuç bölümünde, enflasyonun beklentilerin altında kalmasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) elini rahatlattığı ifade edildi. Kuveyt Türk, 11 Aralık’ta yapılacak toplantı için beklentisini şu şekilde açıkladı:

"Enflasyonun konsensüs beklentilerinin oldukça altında gerçekleşmesi sonrası TCMB’nin manevra alanının genişlediğini düşünüyoruz. Bu çerçevede TCMB’nin toplantıda 200 baz puan indirimle politika faizini %37,5 seviyesine çekmesini bekliyoruz."