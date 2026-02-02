Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalışla 607,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 24.404 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 10.172 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 azalışla 8.084 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 17.834 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 45.419 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizlikler ile yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu varlık fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkisiyle haftaya negatif başladı.

ABD'de bütçe paketi üzerinde kapsamlı bir uzlaşıya varılamaması nedeniyle yaşanan kısmi kapanmanın muhtemelen kısa süreceğine ilişkin değerlendirmeler, mevcut risklerin bir miktar azalmasına katkı sağladı. Ülkede, Temsilciler Meclisinin bugün tekrar toplanması bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörüler sürerken, Fed yetkililerinin ayrışan sözle yönlendirmelerinin belirsizlik algısını artırması yatırımcıların daha ihtiyatlı senaryoyu fiyatlamasına yol açtı.

Bölgede bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları yatırımcıların odağında olacak. İki bankanın da politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da perakende satışlar aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, bir önceki ayda yaşanan yüzde 0,5'lik düşüşe kıyasla iyileşme olduğu görüldü.

Analistler, Avro Bölgesinde ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Avro Bölgesinde açıklanacak imalat sanayi verisinin bir önceki aya göre hafif bir iyileşme göstermesi ancak ekonomik aktivitede daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altında kalması öngörülüyor.