Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi’ programına katıldı. Bakan Bolat, programda yaptığı konuşmada ihracat rakamlarındaki artışa dikkat çekerken gümrük birliğinin güncellenmesi konusuna ilişkin de bilgi paylaştı.

Bolat, ‘‘Dünyadaki askeri, siyasi, ekonomi ve ticaret sistemlerindeki büyük çatırtılar bizleri serinkanlı, sağduyulu, koordineli çalışarak ülkemizin menfaatlerini koruyarak hareket etmeyi gerekli kılmakta’’ diye konuştu.

‘‘İhracatta 400 milyar dolar sınırına dayandık’’

İhracatçı sayısındaki artışa değinen Bolat, ‘‘Bugün 160 bin ihracatçımız var diye gururla ifade ediyoruz. 282 milyar dolar mal ihracatı ve 122,4 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam ihracatımız 390 milyar dolara çıktı. Bu 400 milyar dolar sınırına dayanmak demek’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesine noktasında da yapılan çalışmalardan bahsetti. Bolat, ‘‘Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çağrısı ve taleplerimiz kabul edildi. Sorun oluşturan 15 başlıkta uzlaşma sağlandı. AB Konseyi’nden AB Komisyonu’na bir yetkilendirme kararı gerekiyor. AB Komisyonu bunu bekliyor. Bu arada boş durmuyoruz. AB Komisyonu ile toplantılara başladık. Biri Brüksel’de, biri Ankara’da iki toplantı gerçekleştirdik. Gümrük Birliği için aramızda sıkıntı oluşturan 29 alt konularda 15 tanesini uzlaşarak çözdük. Geri kalanlar için toplantılarımız devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Ticaret savaşlarında yeni alanların açıldığını, bazı ülkelerin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını belirten Bolat, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile AB ve Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına da değindi.

Uluslararası yapılan anlaşmaları da yakından takip ettiklerini belirten Bolat, ‘‘Trafik sapması gibi durumlar ortaya çıkmasın diye gümrüklerimizde gerekli tedbirleri her daim uyguluyoruz. Teyakkuzdayız’’ dedi.

AB ile ticaretin kazan-kazan temelinde ilerlediğini belirten Bolat, ‘‘Bu noktada katılım müzakereleri aşamasında aday ülke statümüzle beraber Gümrük Birliği’nin avantajlarını da AB’den Türkiye’ye gelen yatırımcılarla ve Türk müteşebbisler ile birlikte değerlendiriyoruz. O açıdan temkinli ve iyimser olalım, paniğe kapılmayalım’’ diye konuştu.

Milli gelirde 6 kat büyüme gerçekleştiğini ve 1,5 trilyon doların üzerine çıkıldığını ifade eden Bolat, kişi başına düşen milli geliri 5 bin 500 dolardan 17 bin 880 dolara çıkardıklarını, dış ticaret hacmini 820 milyar dolara ulaştırdıklarını söyledi.

Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar hakkında da bilgi paylaşan Bakan Bolat, ‘‘2002’ye kadar 78-79 yılda gelen yatırım 14 milyar dolarken 2002’den sonra gelen uluslararası yatırım 287 milyar dolardır. Bunun yüzde 65’i başta AB ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkeleri kaynaklıdır’’ şeklinde konuştu.