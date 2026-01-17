Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sitelerde yaşanan yüksek ve keyfi aidat artışlarına karşı hazırlanan yeni mevzuat düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, düzenlemenin Meclis gündemine alındığını ve milletvekillerinin onayıyla yasalaşmasının beklendiğini belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte site yönetimlerinin aidat artışlarını keyfi biçimde belirleyemeyeceğini vurgulayan Kurum, artış oranlarının enflasyonun üzerinde olamayacağını ifade etti.

SİTE YÖNETİMLERİNE DENETİM GELİYOR

Bakan Kurum, mevcut uygulamada site yönetimlerinin yeterli denetime tabi olmadığını, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin bu düzenlemenin hazırlanmasında etkili olduğunu söyledi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte site yönetim şirketlerinin Bakanlık tarafından belgelendirileceğini ve sınıflandırılacağını aktardı.

Bu şirketlerin yılda en az bir kez denetleneceğini kaydeden Kurum, site sakinlerinden gelen şikayetler üzerine de Bakanlık tarafından hızlı şekilde denetim başlatılacağını dile getirdi.

KEYFİ ARTIŞLARA SON

Kurum, düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte hem site yönetimlerinin hem de yönetim şirketlerinin daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşacağını belirterek, vatandaşların yüksek aidat yükü altında kalmasının önüne geçileceğini vurguladı.