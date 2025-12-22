2025 yılını %60’a yakın devasa bir yükselişle kapatmaya hazırlanan altın piyasasında, kâr satışları ve teknik düzeltme beklentileri zirveye ulaştı. Ons altının 4.400 dolar sınırına dayanmasının ardından, ABD’li yatırım bankası Bank of America, yayımladığı strateji notunda yatırımcıları uyararak piyasadaki "soluklanma" ihtiyacına dikkat çekti.

"4.250 Dolar Seviyesi Kırılırsa Senaryo Değişir"

Bank of America emtia stratejistleri, altının orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğunu ancak kısa vadede teknik göstergelerin "yorgunluk" sinyalleri verdiğini belirtti. Bankanın raporunda öne çıkan en kritik rakam ise 4.250 dolar oldu.

BofA analistlerine göre, ons altın fiyatının bu seviyenin üzerinde kalması yükselişin devamı için şart. Ancak bu rakamın altına sarkılması durumunda, piyasada sert bir "düzeltme dalgası" tetiklenebilir.

BofA Analist Notu: "Altın, 2025 boyunca merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerle beslendi. Ancak mevcut fiyatlar teknik olarak aşırı alım bölgesinde. 4.250 dolar seviyesi, trendin devamı ile derin bir düzeltme arasındaki en ince çizgi. Bu rakama dikkat edilmeli."

Düzeltme Nerelere Kadar Sürebilir?

Banka, olası bir geri çekilme senaryosunda fiyatların ilk etapta 4.150 dolar bandına, satışların derinleşmesi durumunda ise psikolojik sınır olan 4.000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Uzmanlar, bu tür bir düzeltmenin piyasa için "sağlıklı" olacağını ve 2026 hedefleri için yeni bir güç toplama alanı yaratacağını vurguluyor.

2026 Hedefi Hâlâ Işıldıyor: 5.000 Dolar!

Kısa vadeli düzeltme uyarılarına rağmen Bank of America, altının uzun vadeli hikayesine güvenmeye devam ediyor. BANKA, 2026 yılı sonu için ons altın tahminini 5.000 dolar olarak korudu.

Düzeltmeyi tetikleyebilecek ana faktörler:

Fed'in Faiz Kararları: Beklenenden daha yavaş faiz indirim süreci.

Dolar Endeksi: ABD dolarının diğer para birimleri karşısında yeniden güç kazanması.

Jeopolitik İyimserlik: Bölgesel çatışmalarda sağlanabilecek olası ateşkes haberleri.

Not: Bu haber metni güncel piyasa analizleri ve Bank of America'nın projeksiyonları temel alınarak hazırlanmıştır, yatırım tavsiyesi değildir.