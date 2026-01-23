Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve girdi maliyetlerini hafifletmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli yeni finansman paketi devreye girdi.

22 Ocak Perşembe günü Ziraat Bankası şubelerinde işleme alınan paket, özellikle geleneksel bitkisel üretim yapan ve teknolojik sulama sistemlerine geçmek isteyen üreticilere büyük avantajlar sunuyor.

MAZOT VE GÜBRE İÇİN "SIFIR FAİZ" DÖNEMİ

Yeni paketin en dikkat çeken detayı, faizsiz kredi limitleri oldu. Banka, "Geleneksel Bitkisel Üretim" başlığı altında mazot, gübre ve tohum alımları için 500.000 TL'ye kadar yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi kullandıracak. Borcunu zamanında ödeyen üreticiler, bu limit dahilinde bankaya faiz ödemesi yapmayacak.

Ayrıca su tasarrufu sağlayan "Basınçlı Sulama Sistemleri" yatırımları için üst limit 1.500.000 TL olarak belirlendi ve bu kredi türünde de faiz oranı sıfır olarak uygulanacak.

İŞTE 2026 YILI TARIMSAL KREDİ LİMİTLERİ

Ziraat Bankası'nın üretim konularına göre belirlediği güncel destek tablosu şöyle şekillendi:

ÖDEMELER "HASAT" ZAMANI

Kredinin çiftçiyi rahatlatan en önemli özelliği ise geri ödeme takvimi. Çiftçiler, kullandıkları kredinin taksitlerini aylık olarak değil, "hasat vadeli" olarak ödeyecek.

Örneğin; Ocak 2026'da gübre ve mazot için kredi çeken bir üretici, ödemesini ürününü hasat EDIP sattığı Eylül-Ekim 2026 döneminde yapabilecek.

BAŞVURULAR MOBİLDEN, BELGELER E-DEVLET’TEN

Ziraat Bankası, şubelerdeki yoğunluğu azaltmak için dijital kanalları da devreye soktu. Çiftçiler, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden ("Başvurular" - "Tarım Kredisi") kredi limitlerini sorgulayabiliyor ve ön başvuru yapabiliyor.

Başvuru için gerekli olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ise Tarım İlçe Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınabiliyor.

Başvuru için Gerekli Şartlar:

• 2026 yılına ait güncel ÇKS kaydı.

• Kredi Kayıt Bürosu (KKB) notunun uygun olması.

• Tarımsal üretim yapılan bölgede ikamet edilmesi.