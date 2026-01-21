Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu'nun Türkiye ofisi, çarşamba sabahı rekabet otoriteleri tarafından denetlendi. Denetime ilişkin bilgiyi Reuters'a konuşan şirket sözcüsü doğruladı.

BİLGİSAYARLARA EL KONULDU

Şirket adına yapılan açıklamada, denetim sırasında Türkiye ofisinde bulunan masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara el konulduğu belirtildi. Sözcü, süreç boyunca Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olunacağını vurgularken, denetimin kapsamına dair ayrıntı paylaşılmadı.

"YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Temu tarafından yapılan kısa açıklamada,"Yetkililerle tam iş birliği yapacağız" ifadelerine yer verildi. Türkiye'deki rekabet otoritesi ise denetime ilişkin henüz resmi bir açıklama yayımlamadı.

AVRUPA'DAN SONRA TÜRKİYE

Türkiye'de gerçekleştirilen denetimin, Temu'nun Avrupa'daki faaliyetlerine yönelik incelemelerin ardından gelmesi dikkat çekti. Şirketin Dublin'de bulunan Avrupa merkezinin de kısa süre önce Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından denetlendiği biliniyor. Söz konusu incelemelerin, Çin devlet destekli olası haksız sübvansiyon iddiaları kapsamında yürütüldüğü ifade edilmişti.