Bitcoin’in 90.000 dolara doğru geri çekilmesinde birkaç kritik etken öne çıkıyor:

1) ETF’lerde Net Çıkışlar ve Kurumsal Satışlar



ABD’de büyük Bitcoin ETF’lerinden gelen çıkışlar son günlerde hızlandı. Bu durum, fiyat üzerindeki satış baskısını artırarak düşüşü derinleştirdi.

2) Teknik Tarafta Death Cross Uyarısı

Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeliyi aşağı kesmesiyle ortaya çıkan “death cross” sinyali, algoritmik satışları tetikledi ve piyasanın düşüş modunu güçlendirdi.

3) ABD Makro Verilerinden Gelen Baskı

Güçlü gelen enflasyon ve istihdam verileri, Fed’in faiz indirimlerini öteleyebileceği beklentisini artırdı. Bu da riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı.

4) Likidite Daralması ve Panik Satışlar

Volatilite yükselirken, büyük cüzdanlardan gelen satışlarla birlikte spot borsalarda likidite hızla azaldı.

Fiyatın kısa sürede 90.000 dolara kadar inmesinde bu panik etkisi belirleyici oldu.

Amerikalı ünlü yatırımcı uyardı: “Bitcoin’de düşüş daha da…"

BİTCOİN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Kısa vadede piyasanın yönü hâlâ belirsiz:

• 89.000 – 90.000 dolar bölgesi kritik destek olarak izleniyor.

• Bu bölge kırılırsa 82.000 – 85.000 dolar aralığına doğru yeni bir düzeltme ihtimali güçlenebilir.

• Ancak destekten güçlü bir tepki gelirse Bitcoin yeniden 95.000 – 100.000 dolar bandına doğru toparlanabilir.

Piyasa şu an korku modunda, bu nedenle kısa vadede volatilitenin yüksek kalması bekleniyor.