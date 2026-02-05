BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, artan krizlerle birlikte dünyanın kriz içindeki bir insan hakları sistemini kaldıramayacağı uyarısında bulunarak, "Küresel insan hakları ihtiyaçlarını karşılamak için 2026 yılı için 400 milyon dolarlık bir fon çağrısı başlattık." dedi.

Türk, geçen yıl BM İnsan Hakları Ofisi'nde 87 ülkede çalışan personelin 1300'den fazla duruşmayı gözlemlediğini kaydederek, 67 işkence mağduruna destek verdiklerini, 10 binlerce insan hakları ihlalini belgelediklerini ve 4 binden fazla kişinin keyfi gözaltından serbest bırakılmasına katkıda bulunduklarını söyledi.

Eşitsizliklerin giderilmesi ile ekonomik ve sosyal haklara saygı gösterilmesinin barış ve istikrar için hayati önem taşıdığını vurgulayan Türk, "İnsan hakları, dışlanmayı derinleştirmek ve istikrarsızlığı beslemek yerine ekonomilerin herkes için çalışmasını sağlar." diye konuştu.

"DAHA FAZLA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR"

Türk, likidite krizinin, daha geniş insan hakları ekosisteminin çalışmalarını da önemli ölçüde etkilediğini söyleyerek, bu nedenle birçok çalışmayı iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Geçen yıl, BM İnsan Hakları Ofisi'nin onaylanmış düzenli bütçesi 246 milyon dolar olduğunu ancak yalnızca 191,5 milyon dolara erişebildiklerini kaydeden Türk, ABD'nin 500 milyon dolar gönüllü katkı talep ettiğini ve bunun ise yalnızca 257,8 milyon dolarına erişebildiklerini hatırlattı.

Türk, "BM Genel Kurulu, 2026 için üye ülkelerde değerlendirilmiş katkılara dayalı olarak 224,3 milyon dolar tutarında düzenli bir bütçe onayladı. Bu miktar, 2025'e göre yüzde 10 daha düşük ve BM'nin karşı karşıya olduğu likidite krizi nedeniyle BM İnsan Hakları Ofisi'nin alacağı gerçek miktar konusunda daha fazla belirsizlik devam ediyor. Ofis, 2026'daki yardım çağrısı aracılığıyla ek 400 milyon dolar tutarında gönüllü bağış talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.