Birleşmiş Milletler’in yayımladığı yeni ekonomik rapor, küresel büyüme beklentilerini güncelledi. 2026 için küresel ekonomik büyümenin yaklaşık %2,7 civarında olması bekleniyor. Bu tahmin, önceki yılın beklentilerinden biraz daha düşük bir performansa işaret ediyor ve küresel ekonomideki risklerin sürdüğünü gösteriyor.

Raporda, büyümenin önündeki başlıca engeller arasında jeopolitik gerilimler, yüksek ticaret engelleri, artan mali riskler ve sıkılaşan finansal koşullar yer alıyor. Özellikle gelişmiş ekonomilerdeki yatırım ve üretim faaliyetlerinde görülen yavaşlama, küresel büyümeye doğrudan yansıyor.

Bununla birlikte, Çin, Hindistan ve Endonezya gibi büyük gelişmekte olan ülkelerin güçlü performansı, küresel büyümenin tamamen durmasını engelliyor. Bu ülkeler, iç talep ve üretim kapasitesindeki canlılık sayesinde büyüme hikâyesini sürdürmeye katkı sağlıyor.

BM raporu, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek için ülkelerin yapısal reformlara gitmesi ve uluslararası iş birliğini güçlendirmesi gerektiğinin altını çiziyor. Raporda ayrıca, küresel ticaretin canlandırılması ve mali istikrarın korunması için ortak politikaların önemine vurgu yapılıyor.