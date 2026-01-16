Gayrimenkul yatırımcılarının yakından takip ettiği İller Bankası ihalelerine bir yenisi daha ekleniyor.

Banka, mülkiyetinde bulunan ve imar durumları konut, ticaret, tarım ile özel eğitim alanı olarak çeşitlilik gösteren 88 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

CAZİP ÖDEME PLANI: 24 AY VADE

Yatırımcıların finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan İlbank, müzayedede yüzde 30 peşinat şartı koşarken, kalan tutar için 24 ay vade imkanı sunacağını duyurdu.

Bu ödeme planı, özellikle yüksek değerli araziler için alıcılara önemli bir esneklik sağlıyor.

İHALE ÜÇ ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI YAPILACAK

Büyük müzayede, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Katılımcılar tekliflerini üç farklı noktadan fiziksel olarak verebilecekler:

• İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu

• Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy)

• Kütahya: Hilton Garden

Ayrıca ihale şartnamesine göre, bir taşınmaz için en yüksek teklifi veren alıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, arsa en yüksek teklifi veren ikinci katılımcıya ihale edilebilecek.

LİSTEDE "YILDIZ" ARSALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Satışa sunulan portföyde, turizm cennetlerinden büyükşehirlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Listede en yüksek muhammen bedel ile Kütahya Merkez Bölcek’teki 190 milyon TL’lik ticaret ve konut alanı öne çıkarken, Muğla Bodrum’daki 105 milyon TL değerindeki tarım arazisi de dikkat çeken varlıklar arasında.

Satışa çıkacak bazı önemli taşınmazlar ve muhammen bedelleri ise şöyle sıralandı:

• Kütahya Merkez (Bölcek): 16.903 m² Ticaret+Konut Alanı – 190.330.000 TL

• Muğla Bodrum (Göl): 30.903 m² Tarım Alanı – 105.072.000 TL

• Ankara Sincan (Çiçektepe): 12.685 m² Özel Eğitim Alanı – 68.499.000 TL

• İstanbul Şile (Balibey): 2.634 m² Konut Alanı – 62.452.000 TL

• Mersin Mezitli (Kuyuluk): 5.434 m² Konut Alanı – 58.144.000 TL

• İzmir Çeşme (Sakarya): 1.631 m² Konut Alanı – 55.487.000 TL

• Antalya Alanya (Demirtaş): 4.416 m² Gelişme Konut Alanı – 51.900.000 TL

Arsa satış listenin tamamını görmek için tıklayın