Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde şirketlerden gelen halka arz gelişmeleri, önemli yatırım haberleri ve sermaye artırım kararları ön planda. Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurularıyla son gelişmelere dair yatırımcılarını bilgilendirdi. İşte Borsa İstanbul’dan şirket haberleri…
• MEYSU – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 5 – 6 – 7 Ocak’ta toplanacak.
• FRMPL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 – 8 – 9 Ocak’ta toplanacak.
• ZGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 – 8 – 9 Ocak’ta toplanacak.
• A1CAP – Tayfun Cavbin tarafından 155.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ASTOR – Şirketin, TEİAŞ tarafından Nisan’da gerçekleşen ve şirket uhdesinde kalan 3,0 milyar TL’lik ihalenin 1,1 milyar TL’lik teslimini tamamladığı açıklandı.
• ASTOR – Şirketin, 21,5 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiği açıklandı.
• ARDYZ – Şirketin, 504 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.
• ARMGD – Şirketin devam eden fabrika yatırımı kapsamında Piramit Teknik ile 400 milyon TL tutarında inşaat sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• BIGCH – Şirketin Aralık ayında 2 adet şube açtığı belirtildi.
• DOFRB – 4 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• DOHOL – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreyle yenilendiği açıklandı.
• DITAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• EBEBK – Şirketin, Aralık ayında 9 adet mağaza açtığı belirtildi.
• GWIND – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreyle yenilendiği açıklandı.
• KONTR – Şirket ile Fortis Renewable Energy arasında Nojac1 Projesi kapsamında GES ve Enerji Depolama Sistemi için iş sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• KOCMT – Planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye’de bulunan üretim hatlarında verilen aranın sona erdiği, üretim faaliyetlerinin başladığı açıklandı.
• ODINE – Şirketin, 6,5 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• PATEK – Şirketin yüzde 80 bağlı ortaklığı Proline Bilgi’nin yüzde 20 ortağı olduğu Pasifik Proline Adi Ortaklığı unvanlı şirketin kurulduğu, Pasifik Proline Adi Ortaklığı’nın 478,5 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.
• PRZMA – Metin Kuru tarafından 6.750.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• RUBNS – Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek tarafından 5.957.765 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve satışı kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylandığı açıklandı.
• RUBNS – Osman İpek tarafından 5.957.765 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• RODRG – Bekir Küçükdoğan tarafından halka açık olmayan B tipi payların bir kısmının Cüneyt Küçükdoğan'a , Enver Küçükdoğan'a , Huriye Küçükdoğan'a ve Ayfer Gültekin'e devredeceği açıklandı.
• SONME – Şirketin yüzde 15 iştiraki Sönmez Çimento’dan 7,5 milyon TL tutarında temettü tahsil ettiği açıklandı.
• SNPAM – Şirketin yüzde 15 iştiraki Sönmez Çimento’dan 7,5 milyon TL tutarında temettü tahsil ettiği açıklandı.
• TEHOL – Best Grup Savunma’nın sermayesinin yüzde 70’inin alınması kapsamında Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldığı açıklandı.
• UNLU – Piapiri Teknoloji’nin sermayesinin 40 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında, şirketin sermaye artırımına iştirak ettiği, sermaye artırımının tescil edildiği açıklandı.
• ZERGY – Şirketin, Aralık ayında projeleri kapsamında toplam 26 adet ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapıldığı, toplam net satış tutarının 215,1 milyon TL olduğu açıklandı.
• ZERGY – Kocaeli İzmit’te yer alan arsa üzerinde gerçekleştirilecek proje kapsamında arsa sahipleri ile mutabakat protokollerinin imzalandığı açıklandı.
• ZERGY – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 40.182.000 adet paya fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.
Kaynak: İnfo Yatırım