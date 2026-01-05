• MEYSU – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 5 – 6 – 7 Ocak’ta toplanacak.

• FRMPL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 – 8 – 9 Ocak’ta toplanacak.

• ZGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 – 8 – 9 Ocak’ta toplanacak.

• A1CAP – Tayfun Cavbin tarafından 155.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ASTOR – Şirketin, TEİAŞ tarafından Nisan’da gerçekleşen ve şirket uhdesinde kalan 3,0 milyar TL’lik ihalenin 1,1 milyar TL’lik teslimini tamamladığı açıklandı.

• ASTOR – Şirketin, 21,5 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiği açıklandı.

• ARDYZ – Şirketin, 504 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• ARMGD – Şirketin devam eden fabrika yatırımı kapsamında Piramit Teknik ile 400 milyon TL tutarında inşaat sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• BIGCH – Şirketin Aralık ayında 2 adet şube açtığı belirtildi.

• DOFRB – 4 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• DOHOL – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

• DITAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• EBEBK – Şirketin, Aralık ayında 9 adet mağaza açtığı belirtildi.

• GWIND – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

• KONTR – Şirket ile Fortis Renewable Energy arasında Nojac1 Projesi kapsamında GES ve Enerji Depolama Sistemi için iş sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• KOCMT – Planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye’de bulunan üretim hatlarında verilen aranın sona erdiği, üretim faaliyetlerinin başladığı açıklandı.

• ODINE – Şirketin, 6,5 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

• PATEK – Şirketin yüzde 80 bağlı ortaklığı Proline Bilgi’nin yüzde 20 ortağı olduğu Pasifik Proline Adi Ortaklığı unvanlı şirketin kurulduğu, Pasifik Proline Adi Ortaklığı’nın 478,5 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

• PRZMA – Metin Kuru tarafından 6.750.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• RUBNS – Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek tarafından 5.957.765 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve satışı kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylandığı açıklandı.

• RUBNS – Osman İpek tarafından 5.957.765 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• RODRG – Bekir Küçükdoğan tarafından halka açık olmayan B tipi payların bir kısmının Cüneyt Küçükdoğan'a , Enver Küçükdoğan'a , Huriye Küçükdoğan'a ve Ayfer Gültekin'e devredeceği açıklandı.

• SONME – Şirketin yüzde 15 iştiraki Sönmez Çimento’dan 7,5 milyon TL tutarında temettü tahsil ettiği açıklandı.

• SNPAM – Şirketin yüzde 15 iştiraki Sönmez Çimento’dan 7,5 milyon TL tutarında temettü tahsil ettiği açıklandı.

• TEHOL – Best Grup Savunma’nın sermayesinin yüzde 70’inin alınması kapsamında Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldığı açıklandı.

• UNLU – Piapiri Teknoloji’nin sermayesinin 40 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında, şirketin sermaye artırımına iştirak ettiği, sermaye artırımının tescil edildiği açıklandı.

• ZERGY – Şirketin, Aralık ayında projeleri kapsamında toplam 26 adet ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapıldığı, toplam net satış tutarının 215,1 milyon TL olduğu açıklandı.

• ZERGY – Kocaeli İzmit’te yer alan arsa üzerinde gerçekleştirilecek proje kapsamında arsa sahipleri ile mutabakat protokollerinin imzalandığı açıklandı.

• ZERGY – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 40.182.000 adet paya fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım