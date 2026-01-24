İşte haftalık bazda yatırımcı radarındaki halka arzların performans karnesi:

Haftanın en dikkat çekici performansı Z Gayrimenkul (ZGYO) cephesinden geldi. 16 Ocak’ta 9,77 TL ile borsaya merhaba diyen hisseler, 19-23 Ocak haftasını yüzde 52,98 gibi agresif bir primle kapattı. Haftayı 16,43 TL seviyesinden tavanda tamamlayan ZGYO, yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği kağıtların başında yer aldı.

Benzer bir yükseliş grafiği Formül Plastik (FRMPL) tarafında da izlendi. 30,24 TL’den işlem görmeye başlayan FRMPL, bu haftayı yüzde 45,43 primle geride bırakarak 53,20 TL fiyata ulaştı. Şirket hisseleri haftanın son işlem gününü de tavan fiyatla noktaladı.

MEYSU GIDA KATLANMAYA DEVAM EDİYOR

13 Ocak’ta 7,50 TL başlangıç fiyatıyla işlem görmeye başlayan Meysu Gıda (MEYSU), istikrarlı yükselişini bu hafta da sürdürdü. Haftalık bazda yüzde 40,78 değer kazanan MEYSU, haftayı 15,43 TL tavan fiyatından kapatarak, halka arz fiyatını kısa sürede ikiye katlamış oldu.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK'TEN İKİDE İKİ

Borsanın en yeni üyelerinden olan ve 22 Ocak’ta işlem görmeye başlayan Üçay Mühendislik (UCAYM), piyasaya hızlı bir giriş yaptı. 18 TL’den başladığı yolculuğunda ilk iki gününde de tavan serisini bozmayan hisseler, haftayı 21,78 TL seviyesinde tamamladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.