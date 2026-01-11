Çin’de son yıllarda hızla büyüyen bireysel kredi pazarı, düzenleyicilerin yakın takibine girdi. Özellikle banka dışı finans şirketleri ve dijital platformlar üzerinden verilen yüksek faizli krediler, milyonlarca kişiyi ağır borç yükü altına sokarken, finans sistemi açısından da risk oluşturmaya başladı.

Yetkililer, bu tabloyu kontrol altına almak için yüksek maliyetli bireysel kredilere yönelik kapsamlı bir sıkılaştırma sürecini devreye aldı.

BORÇLULUK HIZLA ARTTI, ENDİŞELER DERİNLEŞTİ

Çin’de tüketici kredileri son yıllarda özellikle internet tabanlı kredi platformları aracılığıyla hızla yayıldı. Kolay erişim ve hızlı onay süreçleri, yüksek faizli borçlanmayı artırdı.

Birçok borçlu, birden fazla kredi kullanarak eski borcunu yeni borçla kapatmaya başladı. Bu durum hem hane halkı mali yapısını zayıflattı hem de batık kredi riskini yükseltti. Düzenleyici kurumlar, yüksek maliyetli bireysel krediler için faiz oranlarına üst sınır getirmeye hazırlanıyor. Yeni dönemde yıllık faiz oranlarının belirli bir seviyenin üzerine çıkmasına izin verilmeyecek.

Amaç, özellikle düşük gelir grubunun aşırı borçlanmasını engellemek ve kredi pazarını daha kontrollü bir yapıya kavuşturmak.

FİNANS ŞİRKETLERİ İÇİN ZOR BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Yeni kurallar, en çok yüksek faizle kredi veren küçük finans şirketlerini ve dijital kredi platformlarını etkileyecek. Sektör temsilcilerine göre faizlerin düşmesi, bu şirketlerin kâr marjlarını ciddi şekilde daraltacak. Bu da daha riskli müşterilere kredi verme iştahını azaltabilir. Bazı küçük ölçekli şirketlerin piyasadan çekilmesi gündeme gelebilir.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE “HIZLI BÜYÜME” DÖNEMİ BİTİYOR

Uzmanlara göre Çin’de tüketici finansmanı artık yeni bir döneme giriyor. Önceki yıllardaki agresif büyüme yerini, daha yavaş ve sıkı denetlenen bir kredi yapısına bırakıyor.

Yetkililer bu adımla, ileride oluşabilecek bir borç krizinin ve finansal dalgalanmanın önüne geçmeyi hedefliyor.