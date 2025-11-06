Sabah seansından itibaren para girişinin belirgin şekilde artması, kademelerin sürekli temizlenmesi ve yatırımcı ilgisinin yüksek kalması bu sert yükselişin temel sebeplerini oluşturdu.

SABAH SAATLERİNDE GELEN GÜÇLÜ TALEP YÜKSELİŞİ BAŞLATTI

Güne pozitif risk iştahıyla başlayan piyasada özellikle orta ölçekli hisselere yönelik agresif alımlar dikkat çekti. CRFSA ve ATSYH tarafında daha açılışta kademelerin hızla yukarı taşınması, günün ilk dakikalarından itibaren tavan hareketini tetikledi. ONCSM ve ECOGR’da ise hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların eş zamanlı talebi hacmi yukarı çekti.

IEYHO’DA HEM TEKNİK HEM AKIŞ DESTEĞİ VARDI

Son haftalarda güçlü bir momentum yakalayan IEYHO, bugün de yoğun alım baskısının merkezinde yer aldı. Teknik olarak yükseliş trendinin korunması, yatırımcı ilgisinin artması ve gün içinde gözüken sürekli para girişi, hisseyi tavan seviyeye taşıdı. Özellikle öğleden sonra kapanışa doğru kademelerdeki alıcı yoğunluğu yükselişi kalıcı hale getirdi.

PİYASA GENELİNDE ALIM DALGASI HAKİM

Beş hissenin aynı gün tavan yapması, sadece hisse bazlı haber akışından değil, piyasa genelindeki güçlü risk iştahından da kaynaklandı. Son günlerde olumlu bilançolar, yabancı giriş beklentileri ve teknik göstergelerin güçlenmesi birçok hissede yukarı yönlü hareketleri destekliyor. Bu ortamda, likiditenin yüksek olduğu ve yatırımcı ilgisi artan hisseler tavan serisine daha hızlı gidiyor. CRFSA, ATSYH, ONCSM, ECOGR ve IEYHO’nun bugünkü tavan performansı; güçlü hacim, yoğun alıcı iştahı, teknik uyum ve piyasa psikolojisinin birleşimiyle ortaya çıktı. Günün en çok konuşulan hisseleri olmalarının nedeni de tam olarak bu güçlü ve eş zamanlı alım dalgası oldu.

