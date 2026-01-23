Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilen kılıçlı yemin törenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında verilen ihraç kararlarında yeni bir gelişme yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), soruşturma sonucunda 5 teğmen ile 3 disiplin amiri hakkında "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" verildiğini açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Bu kapsamda Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği duyurulmuştu.

Ancak yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı, Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkemenin kararıyla Demirtaş’a yönelik "TSK’dan ayırma" işlemi geçersiz sayıldı.