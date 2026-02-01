Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlaması uygulanan 8 hisse senedinde, 2–6 Şubat 2026 işlem haftası itibarıyla normalleşme süreci başlıyor. Bu kapsamda söz konusu hisselerde kredili işlem yasağı başta olmak üzere bazı tedbirler kademeli olarak sona erecek.
Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan işlem kısıtlamalarında normalleşme süreci başlıyor. Daha önce çeşitli tedbirler getirilen bazı hisselerde, Şubat ayının ilk işlem haftası itibarıyla kısıtlamalar sona erecek.
VBTS KAPSAMINDA TEDBİRLER KALDIRILIYOR
Borsa İstanbul tarafından uygulanan VBTS kapsamında, 2–6 Şubat 2026 işlem haftasında toplam 8 hisse senedinde kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler kaldırılacak.
2 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ TEDBİRLERİ SONA ERECEK HİSSELER
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO)
– Kredili işlem yasağı
– Brüt takas
– Emir paketi
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA)
– Kredili işlem yasağı
Safkar Ege Soğutmacılık A.Ş. (SAFKR)
– Kredili işlem yasağı
Kiler Holding A.Ş. (KLRHO)
– Kredili işlem yasağı
**Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO
**)
– Kredili işlem yasağı
– Brüt takas
– Emir paketi
5 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS)
– Kredili işlem yasağı
6 ŞUBAT CUMA GÜNÜ
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)
– Kredili işlem yasağı
Konfrut Tarım A.Ş. (KNFRT)
– Kredili işlem yasağı
VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından, hisselerde aşırı fiyat dalgalanmalarını ve spekülatif işlemleri sınırlamak amacıyla uygulanan geçici işlem kısıtlamalarını kapsayan bir mekanizmadır. Sistem kapsamında kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler belirli sürelerle devreye alınır.