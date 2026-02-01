Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan işlem kısıtlamalarında normalleşme süreci başlıyor. Daha önce çeşitli tedbirler getirilen bazı hisselerde, Şubat ayının ilk işlem haftası itibarıyla kısıtlamalar sona erecek.

VBTS KAPSAMINDA TEDBİRLER KALDIRILIYOR

Borsa İstanbul tarafından uygulanan VBTS kapsamında, 2–6 Şubat 2026 işlem haftasında toplam 8 hisse senedinde kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler kaldırılacak.

2 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ TEDBİRLERİ SONA ERECEK HİSSELER

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO)

– Kredili işlem yasağı

– Brüt takas

– Emir paketi

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA)

– Kredili işlem yasağı

Safkar Ege Soğutmacılık A.Ş. (SAFKR)

– Kredili işlem yasağı

Kiler Holding A.Ş. (KLRHO)

– Kredili işlem yasağı

**Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO

**)

– Kredili işlem yasağı

– Brüt takas

– Emir paketi

5 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS)

– Kredili işlem yasağı

6 ŞUBAT CUMA GÜNÜ

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)

– Kredili işlem yasağı

Konfrut Tarım A.Ş. (KNFRT)

– Kredili işlem yasağı

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından, hisselerde aşırı fiyat dalgalanmalarını ve spekülatif işlemleri sınırlamak amacıyla uygulanan geçici işlem kısıtlamalarını kapsayan bir mekanizmadır. Sistem kapsamında kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler belirli sürelerle devreye alınır.