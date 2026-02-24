UBS analistlerine göre, bölgedeki jeopolitik gerginlik petrol arzını fiilen kesintiye uğratmazsa, fiyatlar üzerindeki "risk primi" etkisini yitirecek. Bu senaryoda arz dengesinin iyileşmesiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatının yeniden 60-70 dolar bandına gerilemesi mümkün görülüyor.

GÜNCEL FİYATLARDA "İRAN" BASKISI

Mevcut tabloda petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri adımları ve bunun yaratabileceği arz kesintisi endişesiyle yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Brent petrol 31 Temmuz'dan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol ise 1 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın bir grafik çiziyor.

UZUN VADELİ ÖNGÖRÜLER VE HEDEFLER

Banka, stratejik raporunda Mart 2027 sonuna ilişkin beklentilerini de paylaştı:

Brent Tahmini: Mart 2027 sonu için varil başına 67 dolar.

Fiyat Farkı: WTI-Brent fiyat farkı varsayımı 3 dolardan 4 dolara yükseltildi.

Kritik Eşik: Jeopolitik risklerin seyri, fiyatlamalar üzerinde belirleyici ana faktör olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.