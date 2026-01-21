Yatırımcıların, iş dünyasının ve vatandaşların yakından takip ettiği döviz piyasası, yeni güne hareketli bir giriş yaptı. İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen kur değişimleri, ekonomi gündeminin ilk sırasındaki yerini korurken, özellikle Dolar ve Euro’daki anlık değişimler dikkat çekiyor.

DOLAR VE EURO’DA SON DURUM

Yeni günün ilk işlem saatlerinde Dolar/TL kuru alışta 43,1387 TL, satışta ise 43,1450 TL seviyelerinden işlem görüyor. Avrupa para birimi Euro ise yükseliş eğilimini sürdürerek 50,4330 TL seviyelerinde seyrediyor.

MERKEZ BANKASI RAKAMSAL VERİLERİ PAYLAŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilerde, bir önceki günün efektif kurlarındaki hafif artış gözlerden kaçmadı. Merkez Bankası, doların dünkü efektif kurunu alışta 43,1758 TL, satışta ise 43,3488 TL olarak ilan etmişti. Bu rakamlar, bir önceki gün açıklanan 43,1640 TL (alış) ve 43,3370 TL (satış) seviyelerine göre kurdaki yukarı yönlü baskının devam ettiğini gösteriyor.

KÜRESEL PİYASALARDA PARİTE VE ÇAPRAZ KUR VERİLERİ

Uluslararası piyasalarda döviz dengeleri şekillenmeye devam ederken, dün akşam itibarıyla kritik pariteler şu şekilde kayıtlara geçti:

Euro/Dolar paritesi: 1,1724

Sterlin/Dolar paritesi: 1,3460

Dolar/Yen paritesi: 158,035