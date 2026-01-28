Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde şekillenen döviz kurları, haftanın üçüncü işlem gününde de merak konusu oldu. Özellikle ABD ile ikili ilişkiler ve küresel enflasyon verileri piyasaların odağında yer alırken, Türk Lirası karşısında döviz birimlerinin seyri yatırımcılar tarafından anlık olarak izleniyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Güne sınırlı bir yükselişle başlayan kurlarda, saat 07:17 itibarıyla kaydedilen veriler şu şekilde:

Dolar/TL: Güne 43,3969 TL seviyesinden alışla başlayan dolar, 43,4258 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro/TL: Avrupa para birimi ise aynı dakikalarda 52,1238 TL seviyelerinde seyrederek dikkatleri üzerine çekiyor.