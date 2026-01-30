Yeni güne başlarken serbest piyasada Dolar/TL 43,14 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar, alışta 43,1387 TL ve satışta 43,1450 TL bandında seyrediyor.

Avrupa para birimi Euro ise güne yükseliş eğilimiyle başlayarak 50,4330 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Döviz kurlarındaki bu değişimler, özellikle ithalat-ihracat dengesi ve iç piyasadaki maliyetler üzerinde yakından takip ediliyor.

MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE RAKAMLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan bir önceki günün efektif kurları da piyasadaki dengeyi yansıtıyor. TCMB, doların dünkü efektif kurunu:

Alışta: 43,3140 TL

Satışta: 43,4875 TL olarak belirledi.

Bu rakamlar, bir önceki dönemin (alış 43,3024 TL, satış 43,4759 TL) hafif üzerinde gerçekleşerek kurdaki yukarı yönlü baskının sürdüğüne işaret etti.

KÜRESEL PİYASALARDA PARİTE DENGESİ

Döviz kurlarının seyrini etkileyen uluslararası paritelerde ise tablo şu şekilde yansıdı:

Euro/Dolar Paritesi: 1,1921

Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3757

Dolar/Yen Paritesi: 153,056