Dolar/TL ve Euro/TL kurunda yukarı yönlü seyir devam ediyor. Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikası ve jeopolitik gelişmeler izlenirken, yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyor. Dolar 46,45 TL seviyesinde işlem görürken euro 53,10 TL'nin üzerinde seyrediyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

Saat 07.21 itibarıyla güncel döviz kurları şu şekilde;

Dolar alış: 46,46 TL

Dolar satış: 46,48 TL

Euro alış: 53,11 TL

Euro satış: 53,17 TL