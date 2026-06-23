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Dolar ve euro fiyatlarında son durum belli oldu. 23 Haziran 2026'da dolar 46,46 TL, euro 53,11 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL ve Euro/TL kurunda yukarı yönlü seyir devam ediyor. Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikası ve jeopolitik gelişmeler izlenirken, yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyor. Dolar 46,45 TL seviyesinde işlem görürken euro 53,10 TL'nin üzerinde seyrediyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

Saat 07.21 itibarıyla güncel döviz kurları şu şekilde;

Dolar alış: 46,46 TL
Dolar satış: 46,48 TL

Euro alış: 53,11 TL
Euro satış: 53,17 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,47 46,49 % 0.03 11:00
Euro 53,08 53,09 % -0.12 11:00
İngiliz Sterlini 61,51 61,52 % -0.15 11:00
Avustralya Doları 32,28 32,30 % -0.73 10:59
İsviçre Frangı 57,42 57,45 % -0.05 11:00
Rus Rublesi 0,61 0,62 % -0.37 11:00
Çin Yuanı 6,84 6,85 % -0.15 11:00
İsveç Kronu 4,81 4,81 % -0.49 10:59
Tüm Döviz Fiyatları

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