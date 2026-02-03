Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekmek ve yaklaşan Ramazan ayı öncesi pide fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşçilik ve işletme giderlerindeki belirgin artışa rağmen, vatandaşın alım gücünü korumak adına kısa vadede zam yapılmayacağını duyurdu.

RAMAZAN AYINDA ZAM YOK

Girdi maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken Balcı, fırıncı esnafının fedakarlık yaparak Ramazan ayı boyunca fiyatları sabit tutacağını belirtti. Balcı, "İşçilik ücretlerinin arttığı biliniyor, işletme giderlerimizde artış var. Ancak fırıncı esnafı olarak Ramazan ayında ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını ifade etmek istiyoruz. Azami olan kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edecek," dedi.

Ramazan pidesinde fiyat tarifesi belli oldu

MART SONUNDA "MAKUL FİYAT" MESAİSİ

Ekmek fiyatlarında Şubat ayında da bir değişiklik beklenmediğini vurgulayan Balcı, Mart ayının sonlarına doğru Ticaret Bakanlığı ile masaya oturacaklarını belirtti. Bu görüşmelerde hem enflasyon verilerinin hem de halkın alım gücünün titizlikle inceleneceğini ifade eden Balcı, "En makul fiyatı birlikte belirleyeceğiz," diyerek yeni fiyat tarifesi için Mart sonunu işaret etti.

İŞLETME MALİYETLERİ BASKI YARATIYOR

Fiyatları belirlerken tek kriterin maliyetler olmadığını, sosyal dengeleri de gözettiklerini söyleyen Balcı, un, maya ve enerji gibi temel girdilerin yanı sıra özellikle personel giderlerindeki artışın fırıncı esnafı üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu sözlerine ekledi.

