2026 yılı emekli maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın dikkati bankaların sunduğu nakit promosyonlara çevrildi. Bankalar yeni müşteri kazanımı için tekliflerini revize ederken, emekliler de bütçelerine katkı sağlamak amacıyla en yüksek ödemeyi yapan bankaları araştırmaya başladı. Ana promosyon tutarlarına ek kampanya ve anlaşmaların eklenmesiyle rakamlar 31 bin TL seviyelerine kadar ulaştı.

İşte Ocak 2026 itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon teklifleri:

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat Bankası: Emekli müşterilerine 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Akbank: Temel promosyon tutarı 12.000 TL olurken, ilave kampanyalarla toplam ödeme 15.000 TL'ye ulaşıyor.

VakıfBank: 12.000 TL'lik ana promosyona ek anlaşmalar dahil edildiğinde toplam tutar 18.000 TL seviyesine çıkıyor.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB): 12.000 TL temel promosyonun yanı sıra ek ödemelerle emeklilere 21.000 TL ödeme sunuyor.

DenizBank: 12.000 TL olan ana promosyon tutarını ek anlaşmalarla 27.000 TL'ye kadar yükseltiyor.

ING Bank: 15.000 TL ana promosyon sunan banka, ilave ödemelerle birlikte toplam promosyon tutarını 28.000 TL'ye çıkarıyor.

Yapı Kredi: 15.000 TL temel promosyon sağlarken; ek üyelik ve kampanyalarla birlikte toplam ödemeyi 30.000 TL'ye kadar ulaştırıyor.

QNB: Emekli müşterilerine 20.000 TL temel teklif sunarken, ek avantajlarla bu rakamı 31.000 TL'ye kadar yükselterek listenin başında yer alıyor.

PROMOSYON ALIRKEN DİKKAT!

Emeklilerin bu ödemelerden yararlanabilmesi için maaşlarını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Ek ödemeler genellikle fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya ek ürün üyelikleri gibi şartlara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.