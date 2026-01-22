Ekonomik beklentilerin şekillendiği Ocak ayında, emekli vatandaşlar için kamu bankalarından sevindirici bir hamle geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank; artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına emeklilere özel 60.000 TL limitli yeni bir kredi paketini devreye aldığını duyurdu. "Emekli Destek Paketi" kapsamında sunulan bu kredi, piyasa koşullarına göre daha uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

KAMU BANKALARINDAN EMEKLİYE ÖZEL ŞARTLAR

Üç büyük kamu bankasının ortaklaşa başlattığı bu kampanya, sadece maaşını ilgili bankadan alan veya maaşını taşımayı taahhüt eden emeklileri kapsıyor. İşte kredinin öne çıkan detayları:

Kredi Limiti: Üst limit 60.000 TL olarak belirlendi.

Vade Seçenekleri: 3 aydan başlayıp 36 aya kadar uzanan vade imkânı.

Ödeme: 3 ay ertelemeli ödeme veya artan/azalan taksit seçenekleri.

Düşük Faiz Oranı: Emekli maaş müşterilerine özel, standart ihtiyaç kredilerinden daha düşük faiz oranları uygulanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM)

Nakit desteğinden yararlanmak isteyen emeklilerin uzun kuyruklarda beklemesine gerek kalmıyor. Başvuru kanalları dijital ortama taşınmış durumda:

Mobil Bankacılık: Bankanızın mobil uygulamasındaki "Başvurular" kısmından saniyeler içinde onay alabilirsiniz.

SMS Yöntemi: T.C. Kimlik numaranızı ve maaş miktarınızı yazıp bankanın kısa mesaj hattına göndererek ön onay alabilirsiniz.

ATM ve Şubeler: En yakın kamu bankası ATM'sinden veya şubesinden kimlik belgenizle doğrudan işlem yapabilirsiniz.

Uzman Notu: Kredi kullanırken sadece faiz oranına değil, "yıllık maliyet oranı" ve "sigorta masrafları" gibi ek kalemlere de dikkat etmeniz, bütçenizi korumanıza yardımcı olur.