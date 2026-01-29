Yeni sistemle birlikte, bir taşınmazın satış ilanını vermek isteyen mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden ilgili mülkü seçerek emlak işletmesini yetkilendirmek zorunda kalacak. Bu dijital köprü sayesinde;

• Sahte ilanlar ve hayali hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları engellenecek.

• "Ayakçı" olarak tabir edilen kayıt dışı aracılar sistem dışına itilecek.

• Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilerek emlak ticaretine şeffaflık gelecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Doğrulama sürecinden geçen ilanlar, platformlarda özel bir EİDS logosu veya ibaresiyle sergilenecek.

Mülk sahipleri verdikleri yetkiyi en az 3 ay süreyle tanımlayacak ve dilediklerinde yine e-Devlet üzerinden bu yetkiyi iptal edebilecek veya süresini uzatabilecek.

PİLOT BÖLGELER: İZMİR, ANTALYA VE SİVAS

Uygulama, teknik entegrasyonun kusursuz ilerlemesi ve kullanıcı deneyiminin test edilmesi amacıyla kademeli olarak devreye alınacak:

• 1 Şubat 2026: İzmir, Antalya ve Sivas’ta pilot uygulama başlayacak.

• 15 Şubat 2026: Sistem tüm Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek.

"SEKTÖR CİDDİ BİR DÜZENE GİRİYOR"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektörü disipline edeceğini vurgulayarak, "Kaçak çalışanların ortadan kalkması ve ilan kirliliğinin temizlenmesi hem tüketici hem de dürüst emlakçı için büyük bir kazanım. Federasyon olarak eğitimlerimizi tamamladık, sistemdeki küçük aksaklıkların giderilmesi için Bakanlık ile temas halindeyiz," ifadelerini kullandı.

Şubat ayı ortasından itibaren, Türkiye'deki tüm ilan platformlarındaki satılık taşınmazların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi hedefleniyor. Bu adımın, özellikle spekülatif fiyat artışlarını dizginlemesi bekleniyor.