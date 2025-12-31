Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026'da enerji verimliliği alanında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 25,49 oranında artırılmasına karar verdi.
Bakanlığın ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş idari para cezaları, 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oranında artırılarak uygulanacak.
Öte yandan, 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ de yürürlükten kaldırıldı.
Yeni tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
(AA)