Haftanın üçüncü işlem günü olan 7 Ocak Çarşamba itibarıyla, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcı hareketlerini mercek altına alan İş Yatırım Menkul Değerler, "günlük yabancı oranları" raporunu yayımladı.

Rapora göre borsadaki toplam yabancı payı günlük bazda 0,22 puanlık düşüşle yüzde 35,84 seviyesinde gerçekleşti.

GÜNÜN KAZANANI ECOGR, KAYBEDENİ DMSAS

Günlük bazda yabancı yatırımcı ilgisinin en çok yoğunlaştığı hisse senetleri arasında ECOGR (3,31 bps) ilk sırada yer aldı.

Onu MARMR ve GZNMI takip etti. Buna karşın, yabancı çıkışının en sert yaşandığı hisse DMSAS (-2,84 bps) olurken, ESCOM ve UNLU da günü yabancı payı kaybıyla kapattı.

SAHOL VE AKSA'DA İSTİKRARLI ALIM

Raporun en dikkat çeken bölümü ise "kesintisiz alım" serileri oldu. Yabancı yatırımcıların Sabancı Holding (SAHOL) hisselerine olan ilgisi 9 gündür aralıksız devam ediyor.

SAHOL'ü, 8 günlük alım serisiyle AKSA izliyor. Ayrıca Beşiktaş (BJKAS), AGESA ve ATLAS da son günlerde yabancı payının sürekli arttığı hisseler olarak öne çıktı.

PERAKENDE DEVLERİNDE SATIŞ SERİSİ

Yabancı yatırımcıların satış tarafında ise perakende sektörü dikkat çekti. Şok Marketler (SOKM) hissesinde yabancı payı tam 9 gündür düşüş gösteriyor.

Benzer şekilde bebek ürünleri perakendecisi Ebebek (EBEBK) 7 gündür, perakende devi BİM (BIMAS) ise 6 gündür yabancı çıkışına sahne oluyor.

Çimento sektöründe ise AFYON ve AKCNS 5 gündür aralıksız satış yiyor.

