EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ELEKTRIK Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında, 50 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketlerince yapılacak proje onay ve kabul işlemlerinden 2026 yılında herhangi bir bedel alınmayacak.

Aynı yönetmelik kapsamında, ilgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerince tahsil edilecek işlem bedelleri de belirlendi. Bu kapsamda, pay devri işlemlerinde herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek, diğer işlemler için 4 bin 210 lira işlem bedeli uygulanacak.

EPDK ayrıca, şebeke işletmecisi başvuru ve yıllık işletim bedeli ile görevli tedarik şirketlerinin yıllık işletim bedelini de belirledi.

Öte yandan, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında ilave veri talep edilmesi halinde ödenecek bedel 1 Ocak 2026 itibarıyla sayaç başına aylık 61 lira olarak tespit edildi.

(AA)