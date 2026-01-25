Et ve Süt Kurumu (ESK), 2026 yılının ilk ithal et tedarik anlaşmasını Türkiye genelinde geniş şube ağı bulunan Köfteci Yusuf ile yaptı. Halk TV'nin aktardığı bilgilere göre ESK, Güney Amerika'dan temin edilen kesimlik sığırlardan elde edilen karkas eti, KDV dahil kilogramı 510 TL'den firmaya verecek.

Taraflar arasında imzalanan protokol kapsamında Köfteci Yusuf, bu etleri kullanarak üreteceği ürünlerin satış fiyatlarını önceden taahhüt etti. Buna göre sığır kıymanın kilogramı 750 TL, sığır kuşbaşı etinin kilogramı ise 850 TL'den tüketiciyle buluşturulacak. Belirlenen fiyatların, ESK ile Köfteci Yusuf arasında yapılan ticari anlaşma çerçevesinde karşılıklı mutabakatla belirlendiği ifade edildi.

KARKAS ETTE 100 TL'LİK ZAM BEKLENTİSİ

Türkiye, son dönemde yaşanan hızlı fiyat artışlarının ardından hayvansal ürün arzını desteklemek amacıyla ithalat adımlarını hızlandırdı. Geçen yılın son çeyreğinde, özellikle kırmızı et fiyatlarında görülen ani yükseliş sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, Uruguay başta olmak üzere bazı Güney Amerika ülkelerinden ek kasaplık hayvan ithalatına başlamıştı.

2025 yılında Köfteci Yusuf'a uygulanan karkas et fiyatı kilogram başına 410 TL olarak belirlenirken, 2026 itibarıyla imzalanan yeni sözleşmede bu rakam yüzde 25 artışla 510 TL'ye yükseltildi. Söz konusu artış, ithal karkas et fiyatında yaklaşık 100 TL'lik bir zam anlamına geliyor.

BENZER ANLAŞMALAR SÜRECEK

ESK'nın, ithalat yoluyla temin edilen etlerin Türkiye iç piyasasında daha uygun fiyatlarla sunulabilmesi amacıyla farklı perakende ve restoran zincirleriyle benzer tedarik anlaşmaları yapmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu tür uygulamaların, et fiyatlarındaki dalgalanmayı kontrol altına almayı ve tüketicinin kırmızı ete erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği ifade ediliyor.