Bankaların sunduğu faizsiz imkanlar, doğrudan kredi ve taksitli nakit avansın birleşiminden oluşuyor. İşte güncel liste:

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Bankaların sunduğu bu imkanlardan faydalanmak için bazı temel kriterler bulunuyor:

• Yeni Müşteri Olmak: Kampanyalar genellikle ilk kez o bankanın müşterisi olacak kişiler için geçerli.

• Dijital Onay: Başvuruların çoğu bankaların mobil uygulamaları üzerinden "müşteri ol" butonuyla uzaktan yapılıyor

• Kredi Notu: Faiz oranı yüzde 0 olsa da bankalar, kredi tahsisi için kişinin kredi notunun risk sınırları içinde olmasını bekliyor.

• Sınırlı Süre: Ocak 2026 dönemini kapsayan bu teklifler, bankaların belirlediği kontenjanlar dolduğunda sona erebiliyor.

Kampanyalar kapsamında sunulan tutarların bir kısmı "ihtiyaç kredisi", bir kısmı ise kredi kartı üzerinden tanımlanan "taksitli nakit avans" olarak verilmektedir. Kullanım öncesi taksit dökümlerini kontrol etmeniz önerilir.