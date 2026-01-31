Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK), Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya geldi. Toplantının en kritik maddelerinden biri olan mali denetim raporu, Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina tarafından açıklandı. 1 Haziran - 30 Kasım 2025 dönemini kapsayan rapora göre kulübün toplam yükümlülükleri 27 milyar lirayı aşmış durumda.
Denetim raporunda kulübün finansal yükümlülükleri vade yapılarına göre şu şekilde sınıflandırıldı:
• Kısa Vadeli Yükümlülükler: 18 milyar 398 milyon TL
• Uzun Vadeli Yükümlülükler: 9 milyar 237 milyon TL
• Toplam Borç: 27 milyar 635 milyon TL
MALİ YAPIDA KISA VADENİN AĞIRLIĞI
Açıklanan rakamlar, toplam borcun yaklaşık yüzde 66’sının kısa vadeli olduğunu gösteriyor.
Denetim Kurulu, yapılan incelemelerin kulübün mali sürdürülebilirliğini takip etmek adına titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.