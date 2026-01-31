Denetim raporunda kulübün finansal yükümlülükleri vade yapılarına göre şu şekilde sınıflandırıldı:

• Kısa Vadeli Yükümlülükler: 18 milyar 398 milyon TL

• Uzun Vadeli Yükümlülükler: 9 milyar 237 milyon TL

• Toplam Borç: 27 milyar 635 milyon TL

MALİ YAPIDA KISA VADENİN AĞIRLIĞI

Açıklanan rakamlar, toplam borcun yaklaşık yüzde 66’sının kısa vadeli olduğunu gösteriyor.

Denetim Kurulu, yapılan incelemelerin kulübün mali sürdürülebilirliğini takip etmek adına titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.